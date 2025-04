Mort à 65 ans de Val Kilmer, héros de "Batman Forever" et "Top Gun"

Val Kilmer à Toronto, au Canada, le 12 septembre 2011 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jason Merritt )

Acteur charismatique à forte personnalité, l'Américain Val Kilmer, qui a connu la gloire grâce aux films "Top Gun", "Batman Forever" et "The Doors", est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé mardi sa famille au New York Times.

Val Kilmer a succombé à une pneumonie, a précisé au journal américain sa fille Mercedes Kilmer, ajoutant que son père souffrait aussi depuis 2014 d'un cancer de la gorge dont il s'était, d'après elle, remis.

En 2021, le documentaire "Val", principalement issu de ses propres archives, racontait sa brillante carrière à Hollywood puis sa dégringolade avant ce cancer qui l'avait privé de sa voix.

Val Kilmer à Santa Monica, en Californie, le 25 septembre 2013, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER )

Sa maladie avait été intégrée dans la narration du film "Top Gun: Maverick" en 2022 avec Tom Cruise. Devenu amiral de l'armée de l'air américaine dans ce second épisode, "Iceman" incarné par Kilmer est un personnage clé du premier "Top Gun" qui avait lancé sa carrière en 1986.

Il joua aussi le chanteur Jim Morrison dans "The Doors" d'Oliver Stone en 1991 et un braqueur de banques dans "Heat" de Michael Mann en 1995, un autre énorme succès mondial dans les salles.

La même année, il incarne Bruce Wayne/Batman dans "Batman Forever" de Joel Schumacher.

"On n'en fait plus"

Le documentaire "Val" avait été réalisé avec nombre de vidéos personnelles de l'artiste, qui vivait avec une caméra depuis son enfance, montrant notamment de nombreuses scènes inédites de ses plus grands succès au cinéma.

Des images montrent aussi une dispute entre Val Kilmer et le réalisateur John Frankenheimer sur le tournage de "Lîle du Dr Moreau" (1996), un flop qui a marqué le début du déclin de la star.

Il avait depuis la réputation d'avoir un caractère supposément emporté, mais aussi une personnalité "touchante" selon la presse spécialisée.

L'acteur américain Val Kilmer au Festival international du film de Toronto le 11 septembre 2011 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Alberto E. Rodriguez )

"En travaillant avec Val sur +Heat+, je n'ai cessé d'admirer sa gamme, sa formidable variété dans sa capacité à posséder et exprimer son personnage", a réagi dans un communiqué le réalisateur Michael Mann, qui a dirigé l'acteur en 1995 dans le film "Heat", aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino.

"Après avoir lutté tant d'années contre la maladie tout en gardant le moral, c'est une nouvelle extrêmement triste", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Tu vas me manquer. Tu étais une personne intelligente, stimulante, courageuse, un pétard ultra-créatif. On n'en fait plus des comme ça", a écrit sur Instagram l'acteur américain Josh Brolin.

Val Kilmer a été le plus jeune élève à faire son entrée à la prestigieuse Julliard School à New York. Alors qu'il ambitionnait de faire des films sérieux, il s'est surtout retrouvé à jouer dans des blockbusters, avant des échecs commerciaux.

"J'ai vécu une vie magnifique", écrit-il sur son site Internet. "Pendant plus d'un demi-siècle, j'ai perfectionné mon art, quel que soit le médium. Que ce soit la littérature, le cinéma, la poésie, la peinture, la musique ou l'observation de la faune, belle et exotique".