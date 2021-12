Montre Lip, saut en parachute … 5 idées cadeaux pour hommes

Découvrez notre sélection de cadeaux pour hommes crédit photo : Getty images

Trouver le cadeau idéal n’est pas toujours facile. Ce n’est pas le choix qui manque mais trouver la surprise qui ravira son mari, son frère ou son collègue de bureau demande de l’imagination. Une montre de légende, une mallette de poker, un saut en parachute, un polo iconique, un tire-bouchon de qualité sont autant de cadeaux qui feront plaisir à coup sûr.

Une montre Lip, le cadran des grands hommes

De Napoléon à de Gaulle en passant par Churchill, de nombreux hommes ayant marqué l’Histoire ont possédé une montre Lip. Entre tous les modèles, nous avons choisi la réédition de la montre Churchill qui a été offerte en 1948 au Premier ministre britannique par le gouvernement français. Avec son cadran rectangulaire doté de chiffres arabes, et son bracelet en cuir marron façon croco, elle a un style vintage résolument mode. Plus qu’une montre c’est un morceau d’Histoire que vous offrirez à l’heureux élu.

Une mallette de poker pour ceux qui ont la baraka

Organiser une soirée poker est devenu un must pour beaucoup d’hommes. À cette occasion, quel plaisir de pouvoir sortir une superbe mallette. Car si le choix à tous les prix ne manque pas, les modèles raffinés ne peuvent que ravir un joueur. La mallette noire du Maître Cartier Grimaud est un beau modèle à un prix raisonnable. Créée en 1848 à Paris, la maison Grimaud est vite devenue une entreprise incontournable dans la fabrique des cartes à jouer. Aujourd’hui, son savoir-faire made in France se perpétue et sa mallette de poker en est la preuve. Pour les puristes, le set «PokerStars European Tour», disponible en plusieurs versions (100, 200, 300, 400 ou 500 jetons), leur donnera l’impression de jouer sur une table de Las Vegas.

Un saut en parachute pour ceux qui veulent se lancer

Voici un cadeau qu’on ne garde pas dans un tiroir et qu’on ne revend pas sur Internet. Offrir un saut en parachute c’est offrir une expérience inoubliable et des sensations uniques. Peu importe votre région, vous trouverez des clubs spécialisés. Pour vous simplifier la vie, la Smartbox «Saut en parachute» est un moyen simple de proposer le grand saut. Le destinataire pourra faire le choix entre 32 sites à la date qui lui convient. Un cadeau qui sera immortalisé par une photo aérienne.

Le crocodile Lacoste, un grand classique qui a la peau dure

En 1933, le champion de tennis René Lacoste, lassé de devoir jouer en chemises à manches longues, s’associe à l’industriel André Gillier, propriétaire d’une bonneterie basée à Troyes. À eux deux, ils imaginent et fabriquent un polo en jersey à la texture souple et aéré.

Ainsi est né le polo Lacoste, un vêtement de légende. Aujourd’hui, la griffe propose près de 65 coloris de ce modèle qui a peu changé depuis ses origines. Les valeurs sûres sont les grands classiques comme le noir, le blanc, le gris ou le vert foncé. Offrir un polo Lacoste c’est choisir l’élégance décontractée alliée à la qualité.

Un tire-bouchon Le Creuset pour faciliter la vie des amateurs de vin

Un beau tire-bouchon est un objet que beaucoup ne possèdent pas. À l’occasion, ils s’échinent à déboucher leurs bouteilles avec des antiquités tout en pestant car ils ont cassé le bouchon. Le Creuset propose un modèle à levier doté d’un coupe-capsules permettant l’ouverture des bouteilles en un clin d’œil. Son design contemporain et sa solidité à toute épreuve en font le tire-bouchon idéal de tous les amateurs de vin .

Le cadeau le plus en vue en 2021. <p data-infobox-text=""> Les écouteurs sont devenus un objet incontournable que possèdent jeunes et moins jeunes. Les écouteurs sans fil Gemini sont la Rolls du genre. Le spécialiste du son français a conçu un modèle à la fois compact, confortable et à la pointe de la technologie. Offrir les écouteurs «True Wireless Devialet Gemini» c’est investir dans l’ingénierie acoustique concentrée dans un design résolument nomade. Voici donc un des plus beaux cadeaux de l’année 2021. </p> Les écouteurs sont devenus un objet incontournable que possèdent jeunes et moins jeunes. Les écouteurs sans fil Gemini sont la Rolls du genre. Le spécialiste du son français a conçu un modèle à la fois compact, confortable et à la pointe de la technologie. Offrir les écouteurs «True Wireless Devialet Gemini» c’est investir dans l’ingénierie acoustique concentrée dans un design résolument nomade. Voici donc un des plus beaux cadeaux de l’année 2021.

A lire aussi:

Bvlgari, Grand Seiko, Audemars Piguet: les 3 montres prestigieuses du Prix de Genève

Figurines, Lego, Playmobil… pour adultes