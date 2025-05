Mondial-2026: à 400 jours du match d'ouverture, Mexico se prépare à l'accueil de millions de fans

La maire de Mexico, Clara Brugada, s'exprime lors de la présentation du programme et du comité d'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Mexico, le 7 mai 2025. ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Mexico, qui va accueillir le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 de football, "sera prêt" à recevoir des millions de visiteurs, ont déclaré les autorités mercredi à 400 jours du début de la compétition.

Le Mondial-2026 (11 juin-19 juillet), le premier à 48 équipes, sera disputé à cheval sur trois pays: Mexique, Etats-Unis et Canada. Trois des 16 sites retenus sont situés au Mexique, avec les stades de Mexico, Guadalajara (centre) et Monterrey (nord), deux au Canada et 11 aux Etats-unis.

"Plus de cinq millions de personnes sont attendues" à Mexico, a déclaré la ministre de l'Intérieur Rosa Icela Rodriguez lors de la présentation mercredi du programme et du comité d'organisation. Gouvernement et autorités locales travaillent ensemble "pour garantir que l'expérience soit sûre et fluide", a-t-elle dit.

Le mythique stade Aztèque, qui a déjà accueilli deux finales de Coupe du monde (en 1970 et 1986), est en cours de rénovation avec une enveloppe de travaux de plus de 100 millions de dollars. Il "sera prêt" pour le match d'ouverture le 11 juin, a affirmé le directeur général du stade, Felix Aguirre.

Face aux préoccupations relatives à la sécurité, dans un pays en proie à des violences criminelles, la maire de Mexico, Clara Brugada, a annoncé que 40.000 nouvelles caméras seraient acquises, portant leur total à 123.000.

"Nous serons la ville la plus vidéo surveillée de toutes les Amériques", a-t-elle déclaré.

Les organisateurs ont appelé à une Coupe du Monde exempte d'homophobie, de racisme et d'autres atteintes aux libertés civiles.

La Fifa, l'organisme mondial du football organisateur de la compétition, a sanctionné à plusieurs reprises le Mexique pour des chants homophobes de supporters dans les stades.