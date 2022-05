Monde du travail : du mieux dans l'emploi des personnes handicapées

L'ancienneté moyenne de l'inscription au chômage des personnes en situation de handicap demeure toutefois à un niveau "très élevé".

La baisse du taux de chômage des personnes en situation de handicap, amorcée en 2020, se poursuit en 2021 et au premier trimestre 2022, même s'il reste largement supérieur à celui de la population globale, a annoncé l'Agefiph jeudi 12 mai 2022.

Le taux de chômage des personnes handicapées s'établit à la fin du premier trimestre 2022 à 14% (contre 8% pour l'ensemble de la population), alors qu'il s'élevait à 19% avant la crise du Covid-19, un taux deux fois plus élevé que la population globale, a révélé l'organisme en charge de l'insertion professionnelle des personnes handicapés lors d'une conférence de presse. Ainsi, le taux de demandeurs d'emploi handicapés se situe à son plus bas niveau depuis cinq ans.

Pour Didier Eyssartier, directeur général de l'Agefiph, la pandémie pouvait "entraîner des craintes, mais les mesures exceptionnelles, largement sollicitées, ont permis un fort développement" des efforts mis en œuvre pour l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

L'ancienneté moyenne de l'inscription au chômage des personnes handicapées reste toutefois à un niveau "très élevé" de 909 jours, contre 695 pour l'ensemble de la population.

Mais pour Christophe Roth, président de l'Agefiph, cet écart "se resserre", avec une nette diminution du chômage de longue durée: le nombre de demandeurs d'emploi dont l'ancienneté de la demande est supérieure à un an a diminué de 10% entre les premiers trimestres 2021 et 2022.

Seuil légal à 6%, contre 3,6 actuellement

Didier Eyssartier note également "une explosion" des entrées des personnes handicapées en alternance, avec plus de 8.000 contrats d'apprentissage signés en 2021 (+12% sur un an). la formation professionnelle est "une priorité réelle et continue", a salué Christophe Roth. Le taux d'emploi en 2021 des travailleurs en situation de handicap n'est pas encore connu. Ils représentaient 3,6% de l'ensemble des actifs en 2020, encore loin du seuil légal fixé à 6%.

L'Agefiph ambitionne, d'ici 2024, d'atteindre un taux d'emploi supérieur à 4%, ce qui représenterait une augmentation de 150.000 à 200.000 travailleurs handicapés, en visant notamment des secteurs en tension, comme le numérique, l'hôtellerie et la restauration ou le bâtiment.

Pour Christophe Roth, les opérations nationales comme les "DuoDay", dispositif créé en 2018 permettant à une personne handicapée de partager une journée avec un professionnel pour découvrir son travail, permettent de "casser les préjugés et les biais négatifs" à leur emploi.