« Mon patron a piqué une gueulante et exigé le retour des salariés au bureau »

Le télétravail va-t-il devenir la règle ? © David Himbert / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Pour de nombreux Français, le confinement a été le synonyme d'une nouvelle vie de bureau... à la maison. Le télétravail est-il en train de devenir la norme, et la présence dans l'entreprise, l'exception ? Le temps des transports en commun bondés, du petit café entre collègues, des discussions informelles dans les couloirs et des réunions en « présentiel » serait-il définitivement révolu ? Le Point donne la parole à des salariés qui racontent les bouleversements provoqués par le confinement et leur nouvelle vie au bureau.

Lire aussi « Après la distanciation sociale, je parie sur la mort de l'open space »

« Comme pour tout le monde, l'annonce du confinement le lundi 16 mars nous a pris par surprise. Nous avons diffusé le message par mail à tous nos salariés : tout le monde reste désormais à la maison. Un comité de crise a été constitué, nous devions continuer à faire tourner la boutique malgré tout. Nous étions quelques-uns à avoir commencé à travailler sur Microsoft Teams, mais certains étaient franchement réticents, ne voyaient pas bien l'intérêt... Là, ils n'avaient plus le choix. C'est un outil formidable, car on peut travailler à plusieurs sur un projet, partager des fichiers, c'est fluide, efficace. On organise des discussions par thème, c'est bien plus pratique que les interminables boucles de mails d'avant. Où on ne sait plus qui a envoyé quoi sur quel sujet... On se parlait

... Lire la suite sur LePoint.fr