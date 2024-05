Mis à l’honneur par le Bayern, Choupo-Moting et Sarr vont quitter Munich

Peau neuve sur le banc bavarois.

Le Bayern a tranquillement disposé de Wolfsbourg ce dimanche après-midi (2-0) pour son dernier match de la saison à domicile. L’occasion parfaite pour mettre à l’honneur deux joueurs qui s’apprêtent à partir cet été : Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting. Le premier cité, arrivé en 2020 à Munich en provenance de Marseille, n’a joué que 33 petits matchs avec le club bavarois, souvent embêté par les blessures. Avec deux rencontres au compteur cette saison et une blessure aux ligaments, le Sénégalais ne prolongera pas son contrat, qui prend fin le 30 juin. Choupo-Moting était lui aussi arrivé en 2020, et il a disputé 121 rencontres sous la tunique du Bayern, pour 38 réalisations. Il sera également libre dans quelques semaines, et les deux joueurs – qui furent un temps rivaux, puisqu’ancien Marseillais et ancien Parisien – ont été chaleureusement applaudis par l’Allianz Arena.…

AL pour SOFOOT.com