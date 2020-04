Michaël Fribourg : «  La mondialisation est allée trop loin »

Fondé à la fin du XIXe siècle, le groupe Chargeurs fut longtemps spécialisé dans les transports, des navires à vapeur aux paquebots transatlantiques en passant par la compagnie aéronautique UTA. Racheté en 1980 par Jérôme Seydoux qui l'orienta vers le cinéma (Pathé), la télévision (La 5) et l'industrie textile, il est aujourd'hui contrôlé par Michaël Fribourg, qui a renforcé son ancrage industriel dans la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles. À l'heure où le monde entier est à la recherche de masques pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, ce groupe français qui prévoit de dépasser l'année prochaine le milliard d'euros de chiffre d'affaires est devenu en France et dans le monde l'un des producteurs de référence de ce précieux accessoire en convertissant l'une de ses filiales, Lainière Santé. Un tour de force industriel dont Michaël Fribourg nous explique les enjeux et les conséquences.

Le Point : Tout le monde cherche des masques, et votre groupe Chargeurs en produit désormais de grosses quantités. Comment avez-vous réorienté votre outil industriel ?

Michaël Fribourg : Dès le début de la crise sanitaire, nous avons pris la décision de faire « pivoter » nos grandes activités textiles dans le monde

