Metz : c’est parti pour un retour

Un an après l’avoir quittée, le FC Metz est (encore) de retour en Ligue 1. Un nouveau coup d’ascenseur fait dans l’émotion, au bout d’un barrage épique à Reims, mais qui pousse les Grenats à croire qu’ils montent avec de nouveaux arguments.

2 juin 2024. Dans les entrailles de Saint-Symphorien, les Stéphanois multiplient les allers-retours entre leur vestiaire et le bar pour faire transiter des dizaines de demis de bière et célébrer comme il se doit le retour de l’ASSE en Ligue 1. Etienne Green maîtrise mal l’équilibre du plateau et s’en fout plein les claquettes, Anthony Briançon et Florian Tardieu descendent les godets sans sourciller, mais c’est surtout le coach Olivier Dall’Oglio qui finit trempé d’Amos. Douché à domicile, le FC Metz ressent une amertume qui n’a pas vraiment le goût de Picon : les Grenats subissent alors leur quatrième relégation en dix ans.

Un an plus tard, un jeudi de l’Ascension, le contenant et le contenu ne sont plus les mêmes : c’est cette fois Stéphane Le Mignan qui apparaît dans les coursives du stade Auguste-Delaune avec un t-shirt « Le FC Metz en Ligue 1 » imbibé de champagne. C’est la tradition et, qui plus est à Reims, ça coule de source, mais son ivresse n’a rien d’alcoolisée ; elle n’est due qu’au résultat heureux que ses gars sont allés chercher au bout de la prolongation du barrage. « On a vécu une soirée qui restera gravée quelle que soit la suite , clame le Breton dans un sourire. On a réussi à montrer beaucoup de cœur, cette capacité à ne pas lever le pied alors qu’on était mené 1-0. Encore une fois, on a su retrouver des ressources dans le jeu et physiques. Et puis ça a basculé sur un beau deuxième but et un troisième magnifique de Gauthier Hein . […] Pour nous, c’est une histoire qu’on voulait écrire par rapport à ces play-off. Les joueurs, comme Matthieu Udol, avaient vécu une émotion très différente la saison dernière. Comme un symbole, c’est lui qui égalise et nous donne ce surplus d’énergie pour aller chercher la victoire. » À l’image de Koffi Kouao, hilare avec une bouteille de Moët & Chandon à la main : ceux-là ne vont pas redescendre tout de suite, alors que la remontée express est célébrée ce vendredi sur la place d’Armes à Metz.…

Tous propos recueillis par MR à Reims.

Par Mathieu Rollinger, à Reims pour SOFOOT.com