information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 16:54

Mercato : Xavi Simons d’accord avec le Bayern, dans l’attente du PSG

La fin d’un feuilleton qui a (trop) longtemps duré?

Selon les informations de RMC Sport, Xavi Simons se serait mis d’accord avec le Bayern Munich pour une arrivée cet été. Le joueur de 21 ans, arrivé au PSG en juillet 2019, n’a jamais été dans les plans de l’équipe première malgré un talent indéniable et une succession de prêts tous autant fructueux, au PSV Eindhoven lors de la saison 2022-23 ou au RB Leipzig la saison dernière. Le dossier Xavi Simons au PSG est un serpent de mer qui dure depuis quelques saisons, et même si on pensait le cas clos, le club de la capitale fait face à une situation complexe.…

MV pour SOFOOT.com