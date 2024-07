Mercato : chassé-croisé entre Tottenham et Leeds

Archie Gray, un joueur pour qui les trophées ne comptent pas, apparemment.

Tottenham s’offre les services du jeune milieu de terrain de 18 ans. Apparu 52 fois avec Leeds la saison dernière, pour 2 passes décisives, l’international espoirs anglais arrive chez les Spurs pour la somme de 40 millions de livres (plus de 47 millions d’euros), selon la presse britannique. Il signe pour six ans et quitte un club à la symbolique forte pour lui et sa famille : son père Andy (ancien milieu international anglais), son grand-père Frank (ancien latéral international écossais) et son grand-oncle Eddie (ancien ailier international écossais) avaient tous joué, avant lui, pour Leeds United.…

MV pour SOFOOT.com