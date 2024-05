Mbappé, une sortie par la toute petite porte

Kylian Mbappé ne remportera donc pas la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Son rêve, affiché lors de sa signature en 2017, a donc pris fin au terme d'une drôle de campagne européenne de sa part, achevée dans l'anonymat presque complet.

Sa dernière action en Ligue des champions au Parc des Princes restera donc cette tentative désespérée d’obtenir un penalty aux devants de Nico Schlotterbeck dans le temps additionnel, en vain. Qu’importe : il était déjà bien trop tard pour Kylian Mbappé et le PSG, muets pendant 180 minutes face au Borussia Dortmund. Une double confrontation que le star parisienne a traversé comme un fantôme, alternant entre le passable et le franchement mauvais. Très loin des standards attendus pour un joueur d’un tel calibre, surtout quand il se voit offrir une telle opportunité d’amener le club de sa ville en finale de Ligue des champions juste avant de le quitter.

Rase campagne

Kylian Mbappé termine sa saison européenne avec huit réalisations et c’est là tout le paradoxe : en attendant de savoir ce que fera Harry Kane mercredi soir (voire à Wembley dans trois semaines), il pourrait terminer co-meilleur buteur de cette Ligue des champions. Un cache-misère pour celui dont les bonnes prestations se comptent sur les doigts d’une main. Seul son doublé probant à Anoeta lui permet de sauver les apparences, en plus de son seul petit but dans le jeu face au Milan lors de la phase de poules. Pire, depuis son retour de San Sebastian, il ne semble plus avoir de poids réel sur l’attaque parisienne quand retentit la petite musique ; un constat à peine entamé par son doublé à Barcelone (son troisième penalty de la saison et une finition en plusieurs temps à bout portant).…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com