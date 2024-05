Mbappé, un départ pas vraiment comme une légende

07 Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris and Toulouse at Parc des Princes on May 12, 2024 in Paris, France.(Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Pour sa dernière au Parc des Princes, Kylian Mbappé a été célébré par une majorité des supporters parisiens. Forcément partagés entre les souvenirs des nombreux exploits du joueur et un goût d'inachevé impossible à enlever, à l'issue des sept saisons en rouge et bleu du Bondynois.

C’était l’une des interrogations de la soirée : pour sa grande dernière au Parc des Princes, deux jours après avoir (enfin) officialisé son départ en vidéo, comment Kylian Mbappé allait-il être accueilli par son public ? L’émotion allait-elle être à la hauteur des accomplissements du joueur, du moins sur le plan sportif ? Les premiers éléments de réponse sont arrivés une petite heure avant le coup d’envoi, quand le nom du Bondynois a été sifflé à l’annonce des équipes. Un coup de froid pourtant assez vite balayé.

« Mbappé laisse une sacrée empreinte au PSG »

Quelques instants plus tard, la tribune Auteuil déployait pourtant un joli tifo à l’effigie du bonhomme, venu entonner un chant en son honneur devant le CUP en plein échauffement. Un dernier moment de communion voulu par une large partie des amoureux du club de la capitale. « Il laisse une sacrée empreinte au PSG, on ne peut pas lui enlever. Il a toujours été à la hauteur, c’est plus l’extra-sportif qui me pose problème , soulignait sur le parvis du stade Tom, venu assister à la rencontre avec un ami fan du Real Madrid, et donc prêt à s’extasier à son tour sur les exploits du crack. C’est un soulagement qu’il parte maintenant, le feuilleton revenait chaque été. Je vais surtout me souvenir de son arrivée et de tout ce qu’il pouvait faire au début, sa complémentarité avec Neymar même si après ça a été un peu plus difficile. Malgré tout, le Parc va le célébrer, ainsi que Keylor (Navas) et Michel Montana. Je pense que ça va être une belle soirée. » …

Propos recueillis par TB, sauf mention

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com