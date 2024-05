Mbappé : « Le premier qui devait marquer ce soir, c'est moi »

Une dernière qui ne restera pas dans les annales.

Trop discret, Kylian Mbappé n’aura pas marqué de son empreinte sa dernière double confrontation à élimination directe avec le PSG en Ligue des champions. Encore bien muselé par une défense du BvB surprenante, l’attaquant français est souvent apparu frustré. Un constat aussi visible en zone mixte, où il est venu s’exprimer. « Bien sûr on est déçu, on voulait se qualifier pour la finale. En Ligue des champions, il faut être efficace dans les deux surfaces, et sur ce point-là, ils ont été meilleurs que nous. On est déçu pour les supporters, pour nos proches, mais c’est comme ça. C’est un processus qui est long, mais on a montré à travers cette saison qu’on était capables d’aller loin. Je pense que le club n’est pas loin » , a-t-il d’abord soufflé.…

AL pour SOFOOT.com