Mbappé : ce qui commence à Metz reste à Metz

Kylian Mbappé a fait ses débuts avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 8 septembre 2017 à Metz, avec un but et une victoire 5-1 à la clé. Dimanche, il refermera ce livre à Saint-Symphorien, toujours face aux Grenats. Difficile de trouver meilleur storytelling , sauf quand on est messin et qu’on joue sa survie dans l’élite.

Septembre 2017. Si la houle s’était déjà levée du côté de Monaco la saison précédente, la France s’apprête à voir déferler la vague Kylian Mbappé. Chris Philipps est certainement le seul à ce moment-là à avoir tenté de la surfer à quatre reprises en moins de sept mois. Il y eut en février un Monaco-Metz, soldé par un cinglant 5-0 pour les Princiers avec un triplé de la pépite du Rocher ; un Luxembourg-France à Josy-Barthel en mars pour la toute première cape internationale du gamin de Bondy ; un France-Luxembourg le 3 septembre au Stadium de Toulouse, théâtre d’un 0-0 historique pour D’Roud Léiwen ; et seulement cinq jours plus tard, des retrouvailles à Saint-Symphorien. La première – et attendue – sortie de l’apprenti flûtiste sous la tunique (jaune) du Paris Saint-Germain, son nouvel employeur depuis l’été. Alors, du haut des 80 minutes cumulées partagées sur un gazon, Chris a la légitimité de s’exprimer en spécialiste, à l’aube de cette cinquième journée de Ligue 1 qu’il commencera en tant que titulaire. « Même contre un bloc aussi défensif que le nôtre, il arrive à trouver des solutions , analysait dans nos colonnes ce fan de tactique et d’Eric Dier. Pendant ce France-Luxembourg, on l’a vu sur toutes les actions françaises, et sa sortie nous a soulagés, vraiment. À un moment donné, il reçoit un ballon de la gauche, il remet en première intention sur Griezmann qui lui remet derrière… C’est ça, Mbappé : un joueur qui voit plus vite, plus loin que les autres. »

On ne s’imaginait pas encore ce qu’allait devenir Kylian, mais on se doutait que ce serait un futur très grand.…

Tous propos recueillis par AC et MR, sauf Chris Philipps par Maxime Brigand.

Par Andrea Chazy et Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com