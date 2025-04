Mauritanie: grève très suivie et manifestation à Nouakchott contre "le génocide à Gaza"

Des manifestants brandissent des drapeaux palestiniens dans la capitale mauritanienne Nouakchott, le 7 avril 2025 ( AFP / MICHELE CATTANI )

Des milliers de personnes ont manifesté lundi devant l'ambassade des Etats-Unis à Nouakchott, en parallèle d'une grève largement suivie, pour dénoncer "le génocide à Gaza" à l'appel d'un collectif de syndicats, a constaté un journaliste de l'AFP.

Quelque 3.000 manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine, située dans un quartier résidentiel dans la partie nord de Nouakchott, arborant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans hostiles aux USA et Israël, selon un journaliste de l'AFP. Le sit-in a été encadré sans incident par les forces de l'ordre.

Ce collectif, récemment créé et regroupant notamment des syndicats d'enseignants et d'étudiants, des opérateurs économiques, des professionnels de la santé et le barreau mauritanien, avait appelé en même temps à une journée de grève pour soutenir les Palestiniens.

Un manifestant brandit un drapeau palestinien dans la capitale mauritanienne Nouakchott, le 7 avril 2025 ( AFP / MICHELE CATTANI )

L'Université de Nouakchott et plusieurs instituts et écoles sont restés fermés lundi à la suite de ce mot d'ordre, et la majorité des commerces n'ont pas ouvert dans le principal marché de la capitale.

Après deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars son offensive, affirmant vouloir contraindre le Hamas à rendre les otages qu'il détient encore.

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Sur les 251 personnes enlevées, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 sont mortes selon l'armée.

En représailles, Israël a lancé une offensive qui a fait au moins 50.752 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Selon ce ministère, près de 1.400 Palestiniens ont été tués depuis la rupture de la trêve.