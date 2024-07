information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 22:27

Mathieu Chabert est le nouvel entraîneur d'Ajaccio

Monsieur montées retrouve l’île de Beauté.

Mathieu Chabert file sur le banc de l’AC Ajaccio. Après avoir entraîné à la fin de cette saison Le Mans, l’entraîneur de 45 ans souhaitait entraîner en Ligue 2. Habitué du National, où il a évolué au moins partiellement sept des huit dernières saisons, soit 191 rencontres, Mathieu Chabert est monté en Ligue 2 avec Dunkerque, Bastia et Béziers. L’ancien gardien de but a aussi connu des expériences plus contrastées en deuxième division avec ces trois derniers clubs, descendant notamment en National avec Béziers. Le Biterrois succède à l’historique Olivier Pantaloni, parti à Lorient après treize saisons sur le banc ajaccien.…

UL pour SOFOOT.com