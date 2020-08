Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masque obligatoire dans tous les espaces publics de Bruxelles Reuters • 12/08/2020 à 09:56









MASQUE OBLIGATOIRE DANS TOUS LES ESPACES PUBLICS DE BRUXELLES BRUXELLES (Reuters) - Le port du masque est obligatoire depuis ce mercredi dans tous les espaces publics de la région de Bruxelles, où le nombre d'infections au coronavirus a dépassé le seuil d'alerte avec 50 cas pour 100.000 habitants. La mesure s'applique à tous les parcs et toutes les rues de la capitale belge, mais aussi les lieux privés accessibles au public, précise le gouvernement régional. Le port du masque n'était jusque-là obligatoire que dans les espaces publics à forte concentration de personnes et dans les lieux clos, comme les centres commerciaux. Les enfants âgés de moins de douze ans de même que les personnes effectuant des travaux physiques ou s'adonnant à des activités sportives en plein air ne sont pas concernés par la mesure. Avec près de 10.000 morts depuis le début de l'épidémie, la Belgique a été lourdement frappée et présente l'un des plus forts taux de mortalité, à 8,64 décès pour 10.000 habitants. (Francesco Guarascio; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.