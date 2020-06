Marseille : derrière la victoire de la gauche, le brouillard

La candidate du Printemps marseillais, Michèle Rubirola, est arrivée en tête du second tour à Marseille, devant la droite, mais sans majorité. © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Ils n'ont pas résisté au plaisir de crier leur joie devant l'hôtel de ville ce dimanche. Pour les sympathisants du Printemps marseillais, la victoire semblait nette : avec 38 % des voix, l'égérie du rassemblement de la gauche l'emporte largement sur la candidate LR Martine Vassal, qui recueille 30 % des suffrages. Mais les comptages se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Si le Printemps marseillais l'emporte bien dans quatre secteurs, le butin n'est pas suffisant pour atteindre la majorité absolue.

La gauche comptabilise en effet 42 élus contre 39 pour les listes de la candidate LR Martine Vassal. « C'est une victoire relative pour nous, a fini par reconnaître Michèle Rubirola, mais une défaite pour la droite, qui n'est pas en mesure de gouverner la ville. » Une analyse que ne partage évidemment pas l'intéressée : « Ce soir, je n'ai pas perdu. Ce soir, il n'y a pas de majorité à Marseille. Ce soir, il n'y a pas de maire à Marseille », a déclaré Martine Vassal.

La droite perd quatre secteurs

Il faut à présent attendre le troisième tour, l'élection du maire par les conseillers municipaux élus, pour y voir plus clair. Mais la déflagration pour la droite est bien réelle puisqu'elle perd plusieurs bastions : les 1er et 2e secteurs, qui passent respectivement aux mains de l'Insoumise Sophie Camard (suppléante de Jean-Luc Mélenchon) et du socialiste Benoît Payan, le 3e secteur, fief du sénateur Bruno

... Lire la suite sur LePoint.fr