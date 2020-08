Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marée noire: L'île Maurice doit "se préparer au pire des scénarios" Reuters • 10/08/2020 à 20:31









NAIROBI (Reuters) - L'île Maurice doit se préparer au "pire des scénarios" après l'échouage d'un vraquier sur un récif du sud-est de l'Etat de l'Océan indien, même si la fuite initiale a été stoppée, a déclaré lundi le Premier ministre mauricien. Plusieurs fissures ont été observées sur la coque du MV Wakashio, qui a toujours 2.000 tonnes de fioul dans ses réservoirs, a expliqué Pravind Kumar Jugnauth. "Nous devons nous préparer au pire des scénarios. Il est clair qu'à un certain stade, le navire se brisera", a-t-il ajouté. On estime pour l'heure qu'environ 1.000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer. Des bouées ont été confectionnées à l'aide de feuilles de canne à sucre, de bouteilles en plastique et de cheveux que les habitants ont volontairement coupés pour tenter d'endiguer la marée noire. "Les cheveux absorbent le pétrole, pas l'eau", a expliqué Tello, fondateur de l'agence d'écotourisme Mauritius Conscious, interrogé par Reuters au téléphone. "Nous commençons à trouver des poissons morts. Nous commençons à voir des animaux comme des crabes recouverts de goudron, des oiseaux de mer aussi, dont certains ne pourront pas être sauvés", a déclaré Vikash Tatayah, directeur de la conservation des espèces à la Mauritius Wildlife Foundation. Le gouvernement mauricien a déclaré l'état d'urgence et demandé l'aide de la France, qui a envoyé de la Réunion une vingtaine de tonnes de matériel et des experts. Le MV Wakashio s'est échoué le 25 juillet mais il a fallu attendre plusieurs jours avant que les autorités mauriciennes constatent que des tonnes d'hydrocarbures s'échappaient de sa coque. (Katharine Houreld et Duncan Miriri; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.