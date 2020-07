Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marco Morelli nommé président d'AXA IM et membre du comité d'AXA Reuters • 16/07/2020 à 11:11









MARCO MORELLI NOMMÉ PRÉSIDENT D'AXA IM ET MEMBRE DU COMITÉ D'AXA PARIS (Reuters) - AXA a annoncé jeudi la nomination de Marco Morelli au poste de président exécutif de sa branche de gestion d'actifs AXA Investment Managers (AXA IM) en remplacement de Gérald Harlin, à compter du 14 septembre. Auparavant directeur général de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, va également intégrer le comité de direction d'AXA. Il sera placé directement sous l'autorité de directeur général d'Axa Thomas Buberl. "Je suis très heureux que Marco rejoigne AXA. Son expérience de 36 ans dans les secteurs de la banque et des services financiers, sa grande connaissance des marchés européens et son leadership reconnu seront des atouts essentiels pour poursuivre le développement d'AXA IM", a déclaré Thomas Buberl, cité dans un communiqué. (Claude Chendjou, édité par Gwénaëlle Barzic)

