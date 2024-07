information fournie par So Foot • 03/07/2024 à 11:51

Marcelo Gallardo officiellement viré par Al-Ittihad

Ecarté est le Nueve, viré est le Marcelo.

En Arabie saoudite, on ne blague pas avec les stars. Recrutées à prix d’or depuis quelques mercatos, les anciennes gloires du football européens ont mis la lumière sur un championnat alors considéré par beaucoup comme mineur, et Marcelo Gallardo en a fait les frais. Arrivé en novembre 2023, l’ancien entraîneur de River Plate avait écarté Karim Benzema à la suite de son souhait de quitter le club, notamment à l’occasion de rencontres de Ligue des champions asiatique. Après quelques semaines le Ballon d’or 2022 avait réintégré le groupe, mais les relations entre le joueur et son entraîneur étaient devenues glaciales.…

MV pour SOFOOT.com