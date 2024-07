information fournie par So Foot • 06/07/2024 à 20:15

Marcelo Bielsa : « Le football est dans un processus de déclin »

Bielsa président.

Marcelo Bielsa a tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse avant le quart de finale de Copa América entre l’Uruguay et le Brésil (programmé la nuit prochaine, à 3h). Le sélectionneur de la Celeste a affiché sa tristesse quant à la direction prise par son sport, particulièrement en Amérique du Sud. « Qu’est-il arrivé au football ? Que s’est-il passé avec ce football, qui est essentiellement une propriété populaire ? Les pauvres ont très peu accès au bonheur parce qu’ils n’ont pas d’argent pour l’acheter. Le football, parce qu’il est gratuit, est d’origine populaire. Ce football, qui est l’une des rares choses que les plus pauvres gardent, ils ne l’ont plus. Parce qu’Endrick s’en va à 17 ans, pareil pour l’ailier de Palmeiras (Estevão)… » …

QB pour SOFOOT.com