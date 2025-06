Manchester City et ses dribbleurs : un casse-tête pour Pep Guardiola

Comme dans un city stade où les cages de football se confondent avec les paniers de basket, certains joueurs de Manchester City semblent être programmés pour les un-contre-un. Avec Jérému Doku, Rayan Cherki, Phil Foden et Omar Marmoush, City a tout ce qu’il faut pour faire danser ses prochains adversaires. À moins que Pep Guardiola ne se perde dans son casse-tête, en tentant d’en faire des joueurs au service du collectif.

Depuis son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola a souvent été accusé de transformer les joueurs magiques en simples Moldus. Fidèle à ses principes de jeu, l’entraîneur espagnol est devenu un maître du contrôle des matchs, au point d’enquiller la première Ligue des champions de l’histoire du club, et six Premier League. Il faut dire que depuis 2016, Pep est devenu le Grand Schtroumpf de Manchester. C’est à lui qu’incombent les tâches d’entraîneur, de directeur sportif, de préparateur physique, de masseur, d’éducateur et même de cuisinier. Il fait tout et contrôle tout. Et sur le terrain, cela se ressent. Lors de sa dernière saison à Aston Villa, en 2020-2021, Jack Grealish figurait ainsi parmi les 8 % des meilleurs dribbleurs de Premier League, avec 2,68 dribbles réussis par 90 minutes, selon les données du site Fbref. À son arrivée à Manchester City, il n’en tentait plus que 1,88, sortant, dès sa première saison, du top 25 %, tandis qu’à l’issue de l’exercice 2023-2024, l’ailier a chuté hors des 39 %. Alors, problème venant du joueur ou consignes du coach ? Difficile à dire.

Des dribbleurs comme sauveurs

D’autant que Pep Guardiola aime beaucoup les solistes. Souvent catégorisé comme un entraîneur adepte du tout collectif, le Catalan s’est toujours attaché à avoir un ou deux électrons libres dans son effectif. À City, le plus célèbre – et probablement le plus fort – a ainsi été Riyad Mahrez. Mais depuis le départ de l’Algérien, force est de constater que Guardiola peine à trouver un profil similaire. Ce même Jack Grealish a ainsi grandement perdu de sa superbe et a carrément fini sur le banc de touche. Pire encore, Phil Foden, maître à jouer et auteur d’une brillante saison 2023-2024 (26 buts et 12 passes décisives) – qui lui a valu une onzième place au Ballon d’or – a commencé à flancher dès l’Euro 2024.…

Par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com