Manchester City champion d’Angleterre, Chelsea retrouve l’Europe

En patron, Manchester City rafle un quatrième titre consécutif en Premier League, laissant Arsenal une nouvelle fois bredouille. Liverpool a réussi ses adieux à Jürgen Klopp, tandis que, plus bas, Chelsea a validé sa place en Coupe d’Europe et que Luton retourne en Premiership.

Parmi les championnats du Big Five, il n’y avait plus qu’elle : la Premier League devait rendre son verdict dans la course au titre entre Manchester City et Arsenal lors de cette ultime journée ce dimanche après-midi. En ballottage favorable au coup d’envoi (deux points d’avance), les Citizens ont tué tout suspense face à West Ham après seulement 90 secondes : fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Premier League, Phil Foden expédie un missile dans la lucarne d’Alphonse Areola. L’international français est à nouveau battu par la pépite anglaise un quart d’heure plus tard au terme d’une action collective. L’Etihad Stadium hurle de bonheur, d’autant qu’Arsenal, qui recevait Everton, bafouille son football et se fait surprendre peu avant la pause sur un coup franc d’Idrissa Gueye dévié par Declan Rice. Malgré la réduction du score de Takehiro Tomiyasu, au même moment où Kudus relance les Hammers d’une volée acrobatique, les Gunners galèrent, mais trouvent la faille en toute fin de rencontre grâce à Kai Havertz (2-1). Insuffisant toutefois, d’autant que les hommes de Pep Guardiola finissent leur travail en seconde période grâce à l’indéboulonnable Rodri (3-1), qui valide le sixième titre des Mancuniens sur les sept dernières saisons. Une véritable dictature.

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com