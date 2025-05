Malgré Kylian Mbappé, Barcelone bat le Real Madrid au bout de la folie

Malgré un triplé de Kylian Mbappé et deux buts d'avance pour le Real Madrid au bout d'un quart d'heure de jeu, Barcelone s'est imposé en profitant des largesses défensives adverses pour s'approcher encore plus près du titre. Après ce match dont la première mi-temps a été complètement dingue, la Liga semble pliée.

Barcelone 4-3 Real Madrid

Buts : Garcia (19 e ), Yamal (32 e ) et Raphinha (34 e et 45 e ) pour Barcelone // Mbappé (5 e SP, 14 e et 70 e ) pour le Real Madrid

Il est donc possible de marquer à trois reprises contre Barcelone, et de devoir quand même s’incliner. C’est l’histoire de ce dimanche vécu par Kylian Mbappé, qui a sorti une prestation monstrueuse dans un match synonyme de dernière chance pour remporter un vrai trophée lors de sa première saison avec le Real Madrid et qui a cependant échoué. Une mission inaboutie pour plusieurs raisons, mais principalement parce que ce Clásico comptant pour la 35 e journée du championnat espagnol a été dantesque dans tous les sens du terme et parce que les Merengues n’ont jamais sur résister au pouvoir offensif des locaux. À l’arrivée, la Maison Blanche en a pris quatre dans la musette et a dit adieu au sacre : le Barça compte désormais sept point d’avance sur son dauphin et ne sera pas rattrapé, sauf miracle.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com