Maladie de Lyme : un vaccin d'ici à 2025 ?

Une tique. (Photo d'illustration) © MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Transmise par les tiques que l'on retrouve dans la nature, qui elles-mêmes portent une bactérie, la maladie de Lyme (dite aussi borréliose de Lyme) peut provoquer des paralysies faciales ou se caractériser par des symptômes grippaux. Si rien n'est fait, les nerfs et les articulations peuvent être gravement atteints. Selon France Info, un vaccin pour contrer la propagation de cette maladie est en train de voir le jour. En effet, d'après le directeur général du laboratoire Valneva Franck Grimaud, les recherches sont assez avancées (elles ont commencé il y a une dizaine d'années) et il espère que le vaccin sera mis à disposition du public en 2025.

« Les premiers tests qui visent à tester l'innocuité du vaccin sur les hommes sont déjà passés. On est en train de franchir une deuxième étape qui est de tester le meilleur rapport volume/efficacité. La troisième phase, qui devrait démarrer en 2022, est de tester ce vaccin sur environ 16 000 personnes », selon Franck Grimaud. Le but du laboratoire est de développer un sérum qui soit à la fois en mesure de lutter contre les souches européennes et américaines de la maladie.

« Nous avons inclus six souches différentes dans notre vaccin, cinq pour l'Europe qui couvrent 95 % des types de maladie de Lyme [...]. Aux États-Unis, il y a une seule souche qui représente à peu près 95 % des cas »,

