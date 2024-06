Mais bordel, c'est quoi ce bordel avec des Anglais ?

Quelques heures après le coup de sifflet final d’Angleterre-Slovénie, plusieurs dizaines de fans des Three Lions ont convergé vers le Pascha, la plus grande maison-close d’Europe, qui se trouve à Cologne. On a vu, on sait qui c'est, mais ils ne diront rien.

Il est plus de minuit lorsqu’un taxi-van déboule dans la rue Hornstraße de Cologne, à environ dix minutes en voiture de la gare centrale de cette ville d’un million d’habitants. Un groupe de cinq fans Anglais en sort un poil éméché. Ils arrivent tous du Stade de Cologne, où environ une heure plus tôt, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à contempler le nouvel accroc de leur sélection face à la Slovénie, 57 e au classement FIFA. Tandis que deux d’entre eux parlementent avec le chauffeur qui veut leur faire payer en cash, une pratique courante en Allemagne, les trois autres assistent à une scène tout droit sortie de Very Bad Trip : un Anglais gît là, dans une mare de sang, juste devant eux. Personne ne sait vraiment qui il est, comment il s’est retrouvé dans cet état, et surtout pourquoi aucun autre être humain présent dans les environs ne lui est venu en aide jusque-là. Alors après avoir taxé quelques feuilles de sopalin dans une épicerie adjacente afin de nettoyer la face de ce pauvre homme, le petit groupe se décide enfin à appeler les secours. « Mais au fait, c’est quoi le numéro des pompiers, ici ? » pose en guise de colle un grand brun qui n’obtiendra pas de réponse dans l’immédiat. C’est le taxi qui se chargera d’appeler le 112 et d’inviter les secours à venir devant le Pascha, un immense immeuble de huit étages éclairé de rose, donc impossible à louper, qui a la réputation d’être surtout le plus grand bordel du Vieux Continent.

Espions chinois, passes à dix et Trippier

C’est peu dire que les histoires qui touchent de près ou de loin cette grande maison close de 120 chambres – pour grosso modo autant de prostituées – sont légions. Meurtres, drogues, polémiques en tous genres, le Pascha en a vu passer des vertes et des pas mûres depuis sa première ouverture en 1972, trente ans avant la légalisation de la prostitution outre-Rhin où près de 40 000 prostituées travaillent aujourd’hui de façon déclarée. La dernière histoire rocambolesque en date était relayée par The Sun , au mois de mai, et indiquait que toutes les chambres de l’établissement avaient été réservées par les fans des Three Lions en marge de ce fameux m

Par Andrea Chazy, à Cologne pour SOFOOT.com