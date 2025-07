Mais au fait, pourquoi l’Espagne n’a toujours pas gagné l’Euro ?

L’Espagne attend toujours son premier titre à l’Euro et tentera de décrocher le trophée cette année, en Suisse, où la Roja fait partie des favorites. Des joueuses de classe mondiale, un statut de championne du monde, une Ligue des nations dans la besace, c’est bien, mais il va surtout falloir briser cette petite malédiction des quarts de finale.

→ Parce qu’elles ont retrouvé l’Euro seulement depuis douze ans

Avant de parler de malédiction, encore faut-il qu’elle existe. Il n’y a pas si longtemps, l’Espagne n’était même pas invitée à la table des favorites. Après une apparition surprise en 1997 (demi-finale perdue face à l’Italie), c’est le désert : aucun Euro disputé entre 2001 et 2009. Douze longues années à regarder les autres faire la fête, pendant que la Fédé espagnole considérait le foot féminin comme une activité de loisir. Ce n’est qu’à partir de l’édition de 2013 que la Roja revient vraiment sur la scène continentale, lorsque la génération Vero Boquete-Irene Paredes impulse une nouvelle dynamique. Une victoire inaugurale au bout du suspense contre l’Angleterre (3-2) et un premier quart de finale depuis 16 ans, malgré un rendez-vous manqué face à la Norvège (3-1). Au moins, la voie pour la prochaine génération était tracée.

→ Parce qu’il faut déjà retrouver le dernier carré

Des Ballons d’or, elles en ont. Des joueuses formées au Barça aussi, pétries de technique, habituées aux sorties de balle chirurgicales et aux petits triangles à l’entrée de la surface. Une école du jeu léché, où le ballon court plus que les joueuses, c’est le football qu’a insufflé Jorge Vilda lors de sa prise de fonction en 2015, et qu’a continué à faire rayonner Montsé Tomé depuis qu’elle a repris les rênes de la sélection espagnole en 2023. Pourtant, l’Espagne ne compte toujours aucune Coupe d’Europe dans son armoire à trophées. En 2017, l’effectif était déjà séduisant sur le papier : Irene Paredes, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas… rien que ça. Mais un quart contre l’Autriche, pourtant prenable, perdu aux tirs au but renvoie l’Espagne à la maison avant le dernier carré pour la deuxième fois d’affilée.…

Par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com