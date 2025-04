"Magnifique leçon": les jeunes Vietnamiens conquis par la parade des 50 ans de la chute de Saïgon

Des spectateurs à l'occasion du défilé marquant les 50 ans de la chute de Saïgon, dans les rues de Ho Chi Minh-Ville (Vietnam), le 30 avril 2025 ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Une majorité des Vietnamiens est née après la guerre, mais les célébrations mercredi du 50e anniversaire de la chute de Saïgon ont offert aux plus jeunes l'occasion de s'approprier une partie de l'histoire de leur pays, avec enthousiasme.

Hoang Ha Linh se sent "plutôt fière d'être Vietnamienne" en voyant la parade géante serpenter dans les rues de Ho Chi Minh-Ville (sud), sous les vivats du public et une avalanche de drapeaux.

L'adolescente de 17 ans confie ne pas connaître en détails le conflit, qui s'est conclu le 30 avril 1975 par la réunification du Vietnam sous l'égide du Parti communiste, mais pour rien au monde elle n'allait rater le défilé.

Comme des milliers d'autres, elle a campé la nuit dans la rue pour sécuriser une place aux premières loges.

"Même si on déteste les cours d'histoire à l'école, on peut apprendre tellement de choses de cet événement que nos professeurs ont essayées plusieurs fois de nous dire", a poursuivi la jeune femme, venue de Hanoï (nord) pour l'occasion.

Des milliers de Vietnamiens sont descendus dans les rues du centre de Ho Chi Minh-Ville, l'ancienne Saïgon, pour saluer les 13.000 soldats et autres anciens combattants venus parader en souvenir de l'un des jours les plus glorieux du pays, et vanté tel quel par la propagande communiste.

Des membres de l'armée vietnamienne à l'occasion du défilé marquant le 50e anniversaire de la chute de Saïgon, le 30 avril 2025, dans les rues de Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) ( AFP / NHAC NGUYEN )

La victoire contre la superpuissance américaine, qui se pensait imbattable, au prix d'une guerre qui a fait des millions de morts, sert de fondement au parti unique pour justifier son monopole du pouvoir.

Le gouvernement impose son discours dans les écoles et dans les médias, tous contrôlés par les autorités, pour continuer à perpétuer le mythe du 30 avril 1975.

- "Propagande" -

"Il y un barrage ininterrompu de propagande" au sujet du 50e anniversaire, a expliqué à l'AFP Zach Abuza, professeur au National War College de Washington.

Beaucoup de jeunes croisés dans les rues de Ho Chi Minh-Ville ont effectivement expliqué que leur enthousiasme découle de photos partagées sur TikTok et Instagram, prises lors de répétitions dans les semaines précédant le défilé.

"Il n'existe pas vraiment au Vietnam d'expression ostentatoire de la force militaire", estime Vu Minh Hoang, professeur d'histoire et d'études vietnamiennes à l'université Fulbright du Vietnam.

Des membres du public ont passé la nuit dans la rue afin d'obtenir une bonne place pour le défilé marquant les 50 ans de la chute de Saïgon, le 29 avril 2025, à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

"Donc je pense que la plupart des gens sont surpris ou enthousiasmés" par la parade, a-t-il développé. "Ils aiment penser que le Vietnam possède une armée forte qui soit capable de se défendre."

Mercredi, des avions de chasse et des hélicoptères ont donné le coup d'envoi de la parade, au cours de laquelle des soldats en uniforme ont défilé au pas de l'oie devant les principaux dirigeants communistes.

Dang Nguyen Tuan Minh, un étudiant de 21 ans, a aussi passé la nuit dehors, la veille du défilé.

"L'ambiance était géniale", a-t-il affirmé. "Je pense que c'est une magnifique leçon pour les jeunes sur ce que les anciennes générations ont fait pour nous."