information fournie par So Foot • 26/05/2024 à 23:30

M’Baye Niang sauve Empoli, Frosinone relégué en Serie B

L’Italie n’aura « que » 5 clubs en Ligue des champions la saison prochaine.

Vainqueur de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen en milieu de semaine, l’Atalanta a visiblement décuvé, puisque les hommes de Gian Piero Gasperini ont roulé sur le Torino (3-0) grâce à des buts des inévitables Scamacca et Lookman, avant que l’ancien Monégasque Mario Pašalić n’inscrive le but du K-O sur penalty. Avec ce succès, la Dea – à qui il reste encore une journée de championnat face à la Fiorentina – est assurée de terminer dans le top 4 de Serie A. Pour le plus grand malheur de la Roma qui aurait pu s’offrir une qualification inespérée en Ligue des champions en cas de 5 e place de l’Atalanta.…

SO pour SOFOOT.com