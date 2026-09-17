Lula ira à l'ONU dire à Trump de "ne pas se mêler" des élections au Brésil

Luiz Inacio Lula da Silva en campagne présidentielle à Ceilândia au Brésil, le 16 septembre 2026 ( AFP / Sergio Lima )

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé mercredi qu'il prendra la parole à l'assemblée générale de l'ONU pour dire à son homologue américain Donald Trump de "ne pas se mêler" des élections au Brésil.

Le chef d'Etat de gauche, qui s'exprimera mardi à la tribune des Nations Unies, brigue un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre face au candidat de droite Flavio Bolsonaro, allié de Donald Trump. Les sondages pronostiquent un second tour serré entre les deux.

"Je vais à la réunion de l'ONU pour avoir une conversation avec Trump et lui dire: ne vous mêlez pas des élections au Brésil", a déclaré Lula lors d'une étape de campagne à Ceilândia, un quartier populaire de la capitale Brasilia.

Pour l'instant, "aucune réunion bilatérale spécifique" avec le républicain n'est prévue, a indiqué mercredi un responsable du ministère brésilien des Relations extérieures, Carlos Bicalho Cozendey.

Mais les deux présidents "se croiseront probablement à l'Assemblée", comme cela s'était déjà produit en 2025, puisqu'ils doivent prononcer leurs discours l'un après l'autre, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont imposé en juillet deux séries de surtaxes sur des produits brésiliens, que Lula a dénoncées comme une tentative d’ingérence dans les élections.

La tension avec le gouvernement Trump a commencé en 2025, quand Washington a appliqué une première hausse massive des droits de douane contre le Brésil en représailles à un procès pour tentative de coup d'Etat visant l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), le père de Flavio.