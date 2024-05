Luis Henrique explique comment il s’est imposé à Marseille

Le retour en grâce.

Après un premier passage pour le moins compliqué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique est bien plus en vue ces dernières semaines. Prêté pendant un an et demi à Botafogo, le Brésilien a clairement passé un cap. « Ça fait partie du voyage. Depuis que je suis revenu du Brésil, je suis plus calme, je suis plus tranquille et j’ai plus confiance en moi-même , a-t-il assuré ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Reims. En jouant à différents postes, j’ai pu aider l’équipe. Le nouvel entraîneur me fait confiance et me met à l’aise quelle que soit la position dans laquelle je joue. » …

TB pour SOFOOT.com