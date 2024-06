Luciano Spalletti assume tout… ou presque

L’Italie ne va pas bien, et elle l’a montré en huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Éliminée fort logiquement par la Suisse, la Squadra Azzurra n’a pas montré grand-chose lors du tournoi. Et son sélectionneur n’a pas dit le contraire en conférence de presse, semblant dans un premier temps assumer les résultats décevants de son équipe. « Les joueurs, je les ai choisis et c’est donc ma responsabilité. Je ne suis pas content de notre match, je ne suis pas content du match contre l’Espagne. Je suis satisfait partiellement des deux autres matchs, mais on a été en-dessous de notre niveau et nous n’avons pas réussi à maintenir un bon niveau d’intensité , a ainsi affirmé Luciano Spalletti. Il faut d’autres choix, il faut des joueurs qui ont des jambes. On a vu dans les courses qu’on était en difficulté dans certains duels, et cela fait la différence. Je ne donne tort à personne et je ne mets la faute sur personne, c’est ma responsabilité. » …

FC pour SOFOOT.com