information fournie par So Foot • 19/06/2024 à 19:43

Louis van Gaal se confie sur sa lutte contre le cancer

Voilà une lutte qui dépasse le football.

Dans une interview publiée par journal espagnol As ce mercredi, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal (72 ans) parle de sa lutte contre le cancer de la prostate, dans laquelle il est engagé depuis quatre années maintenant. « Ma mère était mourante et jusqu’au dernier moment son visage était comme une fleur. Personne ne pouvait voir qu’elle était malade. Et j’ai le même problème. Ou la même chance » , a expliqué l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam.…

JR pour SOFOOT.com