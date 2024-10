Logements sociaux : près de 60% des locataires ont des difficultés financières en 2024, selon une étude

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Les familles monoparentales sont les plus touchées, tandis que la situation des couples avec enfants s'améliore.

Un chiffre en baisse depuis trois ans mais qui reste alarmant. Au sein du parc de logements sociaux en France, 59% des ménages déclarent en 2024 rencontrer "régulièrement des difficultés à boucler les fins de mois", selon une étude publiée ce mardi 29 octobre.

L'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) souligne dans son enquête annuelle auprès des locataires du parc social que "la part de ménages connaissant des difficultés à boucler les fins de mois décroît", après avoir atteint 68% en 2022 et 64% en 2023. Les familles monoparentales sont les plus touchées - 70% de ces ménages ont des difficultés financières -, tandis que la situation des couples avec enfants s'améliore : 67% avaient du mal à boucler les fins de mois en 2023, contre 58% en 2024. Pour quatre locataires du parc social sur dix, les difficultés financières sont persistantes et dure depuis au moins deux ans, selon l'étude qui a interrogé 3.800 ménages vivant en logement social entre fin mai et début juillet 2024.

En résulte que "la moitié des locataires affirme connaître des restrictions alimentaires : 8% des ménages affirment qu’ils n’ont pas toujours assez à manger, 47% qu’ils ont toujours assez à manger mais pas toujours les aliments qu’ils souhaitent", rapporte l'étude. Là encore, les restrictions alimentaires sont plus fréquentes chez les familles monoparentales (63% des ménages) et les couples avec enfants s'en sortent mieux (41% des ménages).

Plus de 3,8 millions de demandes de logement social en 2023

Par ailleurs, 80% des ménages interrogés se disent satisfaits de leur logement et de leur quartier, mais parmi "les familles habitant dans un quartier prioritaire de la ville (QPV)" seulement 59% estiment "vivre dans un environnement favorable pour leurs enfants ou petits-enfants", contre 75% hors QPV. Près de la moitié des locataires se plaignent de l'isolation acoustique de leur logement et 40% ne sont pas satisfaits de la température de leur logement en hiver.

Par ailleurs, selon l'Ancols, le nombre d'attributions de logements sociaux a diminué de 6% en 2023, par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 393.000. Cette baisse est un "record comparé aux évolutions des années passées (hors période Covid)", est-il précisé dans un document publié en octobre. En parallèle, plus de 3,8 millions de demandes de logement social ont été formulées en 2023. Le taux de demandes satisfaites est ainsi au plus bas depuis au moins 2016, à 10,1%.