Logement social en Île-de-France : "les demandeurs n'ont jamais été aussi nombreux"

Le nombre de ménages ayant déposé un dossier a doublé depuis 2010. 14% des foyers franciliens sont sur liste d'attente. À Paris, le délai d'attente dépasse les 16 ans.

Des logements sociaux à Thiais (Val-de-Marne) le 21 janvier 2023. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Les demandeurs n'ont jamais été aussi nombreux" , selon une étude de l'Institut Paris région (IPR), publiée jeudi 30 novembre. Le nombre de ménages ayant demandé un logement social en Île-de-France a pratiquement doublé entre 2010 et 2022, avec 14% des foyers aujourd'hui en attente.

Les prix de l'immobilier ont augmenté de 185% entre 2002 et 2020, tandis que les revenus des Franciliens ne progressaient que de 33%. Ce qui pousse de plus en plus de ménages vers le parc social, où les loyers sont trois fois inférieurs au parc privé. À titre de comparaison, le niveau des loyers franciliens est supérieur de 43% à celui observé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, deuxième région la plus chère de France métropolitaine.

Une demande sur dix satisfaite

En 2022, 783.000 ménages franciliens ont fait une demande de logement social , contre 406.000 en 2010, selon l'agence d'urbanisme d'Île-de-France. Sur ce total, près de 241.000 ménages sont déjà locataires du parc social. La moitié des ménages pour qui il s'agit de la première demande sont aujourd'hui hébergés par des tiers.

76% des Franciliens sont éligibles à un logement social. Mais "seule une demande sur dix est satisfaite chaque année" dans la région, du fait de la faible rotation dans le parc social et de l'absence d'alternative accessible dans le parc privé. À Paris, le délai d'attente atteint même 16,2 ans.

2,9 millions de Franciliens vivent dans un logement social

Ce blocage aggrave la suroccupation des logements , tandis que les ménages les plus modestes "sont relégués dans la frange la plus dégradée du parc privé, ce qui participe à la concentration de la pauvreté dans certains territoires". Autre problème, 72% des ménages demandeurs ont des ressources leur permettant de prétendre à un logement très social (PLAI), mais 40% seulement des logements du parc affichent un niveau de loyer en PLAI. Au total, 2,9 millions de Franciliens vivaient dans un logement social en 2020. Parmi eux, 51% de ménages avec enfants et 34% de personnes seules, dont près de la moitié ont 60 ans et plus.

L'étude note aussi que la taille des logements du parc social, plutôt familiaux, est en décalage avec la demande de T1 ou T2 , notamment chez les jeunes. L'institut plaide pour une meilleure adaptation de l'offre à la demande. Il alerte enfin sur la "forte baisse" des agréments de logements sociaux délivrés par l'État ces dernières années.