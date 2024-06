Lionel Messi va sortir une nouvelle marque de boissons

Une nouvelle concurrence pour le Miami Beach ?

Lionel Messi est sur le point de sortir Mas +, une nouvelle boisson hydratante. Les premières bouteilles seront disponibles le 14 juin prochain. Les prix n’ont pas encore été dévoilés, mais les noms des quatre premiers goûts sont sur le site des boissons énergisantes : « Orange d’Or » (aux agrumes), « Miami Punch » (aux baies et à l’ananas), « Berry Copa Crush » (aux baies et à la cerise) and « Limón Lime League » (aux zestes de citron). Le packaging ressemble à celui de Prime, les boissons énergisantes des influenceurs KSI et Logan Paul.…

UL pour SOFOOT.com