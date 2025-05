Ligue des champions: à Paris, la fête bat son plein après le sacre

Des supporters du Paris Saint-Germain se rassemblent devant le Parc des Princes à Paris avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan jouée à Munich (Allemagne) le 31 mai 2025. ( AFP / Hugo MATHY )

Les scènes de liesse se multiplient à Paris samedi après la victoire du PSG 5-0 face à l'Inter Milan, à Munich en finale de la Ligue des champions, avec des rassemblements de supporters autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées, et quelques incidents.

Même sans joueur sur le terrain, le Parc des Princes a résonné comme pour les plus belles affiches et a rugi à chacun des cinq buts des Parisiens, qui ont assuré une démonstration sans contestation possible contre l'Inter Milan (5-0).

"C'est comme si le match se passait à la maison", a lancé le rappeur Vacra, l'un des acteurs du spectacle d'avant-match dans un Parc des Princes où 48.000 billets ont été mis à la vente pour l'occasion afin de profiter de la finale avec quatre écrans géants au niveau du rond central.

Chaque gros plan sur des supporters italiens en détresse a été célébré comme un but ou presque tandis que Désiré Doué, héros du match avec son doublé, a été longuement ovationné lors de sa sortie.

- "En tachycardie" -

Supporter du PSG depuis plus de 20 ans, Clément, maillot de Dembélé sur le dos, exulte: "C'est trop bon! Et tellement mérité! On a un chant qui parle de galères et de combats, ça n'a pas toujours été facile. Mais on a retrouvé la foi cette année avec une équipe sans star. C'est 11 mecs qui jouent les uns pour les autres".

"“Je m'attendais à être en tachycardie tout le match et finalement on a plié ça d'entrée. Quelle démonstration !", s'enthousiasme Simon, maillot du PSG version 1992, son année de naissance, sur le dos.

Le mot "Magique" sur la Tour Eiffel illuminée aux couleurs du Paris SG après sa victoire en finale de la Ligue des champions, le 31 mai 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )

Dès le coup de sifflet final, un son et lumière avec des flammes a illuminé le terrain tandis que quelques kilomètres plus loin, la Tour Eiffel a brillé de mille feux aux couleurs parisiennes.

Mais en-dehors, les supporters regroupés notamment sur les Champs-Elysées, interdits aux voitures pour l'occasion, et sur la place du Trocadéro ont célébré bien plus tôt le sacre, à grands coups de pétards, de chants et de coups klaxon.

Les manifestations de joie ne sont pas allées sans débordements: les 5.400 policiers et gendarmes mobilisés pour la soirée à Paris et son agglomération ont eu recours au canon à eau sur les Champs-Elysées et ont dû évacuer des supporters descendus sur le périphérique alors même que le match se jouait encore.

A 22H45, moment de la fin de match, 81 personnes avaient été interpellées, concentrées Porte de Saint-Cloud et en haut de l'avenue des Champs-Elysées notamment pour "détention de mortiers d'artifice, produits incendiaires", selon la préfecture de police.

Sur les Champs, beaucoup de vitrines de magasins ont été préventivement recouvertes de panneaux en bois léger par crainte de débordements, comme lors de la demi-finale retour.

- "Comme en 98" -

Les célébrations vont durer une bonne partie de la nuit, notamment autour des Champs-Elysées. Une parade est prévue dimanche pour présenter le trophée. L'équipe parisienne sera également reçue par le chef de l'Etat Emmanuel Macron, dimanche à l'Elysée.

Un supporter du Paris Saint-Germain (PSG) brandit une écharpe en soutien pour le club au Parc des Princes à Paris avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan jouée à Munich (Allemagne) le 31 mai 2025. ( AFP / Thibaud MORITZ )

"C'est énorme d'être là ce soir c'est historique ! Les Champs y a que ça à Paris ! J'ai suivi le match sur mon téléphone avec eux [ses 3 amis, NDLR]. On est là pour l'ambiance et on va célébrer, jusqu’à ce qu’il nous poussent dehors", savoure Amine, 19 ans, venu de Nanterre

Romain, 48 ans, est venu sur les Champs avec sa compagne. "On habite dans l'ouest de Paris, on a marché 30 minutes pour venir. Quand la France gagne on va sur les Champs, on était venu en 2018, j'étais là en 98... on attendait que Paris gagne depuis si longtemps" raconte-t-il. "Par contre l'ambiance est un peu particulière on s'attendait à des chants..." souligne-t-il quelques secondes plus tard, après un mouvement de foule.

Le Collectif Ultras Paris (CUP) avait appelé les supporters à célébrer "sans débordements."

"Ca va être incroyable à Paris, mais s'il vous plaît pas de violence, on ne casse rien, on est tranquilles on fait la fête seulement", a plaidé l'attaquant du PSG Ousmane Dembélé au micro de CBS après la rencontre.