Ligue 1: Monaco assomme l'OM et sa triste défense

Le Japonais Takumi Minamino, auteur du premier but de Monaco face à Marseille, le 12 avril 2025 au stade Louis-II ( AFP / Frederic DIDES )

Supérieur dans tous les domaines, Monaco a très logiquement et très nettement battu Marseille (3-0) samedi au Stade Louis II, un succès qui lui permet de reprendre la deuxième place à son adversaire du jour, dont les rêves de Ligue des champions sont en péril.

Entre les soucis défensifs récurrents de l'OM et la fragilité constante des gardiens monégasques, les inquiétudes étaient équitablement réparties avant ce match aux airs de finale pour la deuxième place.

Mais si Monaco n'a pas été irrésistible et n'a pas toujours dégagé une grande sérénité, ses problèmes sont apparus bien moins insolubles que ceux de l'OM, qui vient d'encaisser 11 buts en quatre matches (une victoire et trois défaites) et ne pourra pas aller bien loin avec un tel bilan défensif.

Au classement, Monaco reprend donc en tous cas la deuxième place, avec un point d'avance sur l'OM (3e), qui n'avance plus avec six points seulement en sept matches et se retrouve désormais menacé par Strasbourg (4e), Lyon, Nice et Lille n'étant pas très loin non plus.

Toujours obligé de bricoler, Roberto De Zerbi avait pourtant essayé d'innover samedi en titularisant Ulisses Garcia et Jonathan Rowe, sans doute pour apporter un peu de vitesse, derrière et devant.

- Marseille cède vite -

Par ses courses, l'attaquant anglais a d'ailleurs un temps perturbé l'arrière-garde monégasque, à peine moins fébrile que celle de l'OM. Mais après une première demi-heure équilibrée et prudente, marquée donc par la fragilité défensive évidente des deux équipes, Monaco s'est un peu installé dans le camp adverse.

Et il a alors suffi de très peu de choses pour faire céder le nouvel édifice brinquebalant concocté par De Zerbi, décidément terriblement handicapé par l'absence de Leonardo Balerdi.

A la 34e minute, Takumi Minamino a ainsi ouvert le score au bout d'une action confuse, sur laquelle Mika Biereth aura été plus combatif que toute la défense marseillaise réunie (1-0).

L'OM, qui n'en finit plus d'encaisser des buts, a donc craqué dès qu'il a été menacé et ce défaut, perceptible dès le début de saison, est devenu un véritable boulet, peut-être rédhibitoire pour une équipe aux ambitions européennes.

Car au retour des vestiaires, l'ASM, pourtant pas spécialement tranchante, a encore facilement trouvé l'ouverture. Breel Embolo et Wilfried Singo ont d'abord été dangereux sur corner, avant un petit miracle de Geronimo Rulli devant Maghnes Akliouche (57e).

- Même Köhn brille -

Mais deux minutes plus tard, alors que l'équipe de De Zerbi ne parvenait plus depuis plusieurs minutes à sortir le ballon de ses 30 mètres, Embolo a profité d'une belle passe de Vanderson pour punir l'OM de toutes ses insuffisances (2-0, 58e).

A dix minutes de la fin, Monaco a enfoncé le clou sur un penalty superbement frappé par Denis Zakaria (3-0, 82e) et obtenu à l'issue d'une nouvelle action où la défense de l'OM a fait à peu près n'importe quoi, jusqu'à ce que Rulli soit sanctionné pour avoir attrapé Embolo par le col.

Pour avoir une chance de s'en sortir avec de telles faiblesses derrière, il aurait fallu que les Marseillais soient impitoyables devant et profitent du manque de confiance de Philipp Köhn.

Mais ils ont au contraire fait briller le gardien suisse, auteur de plusieurs arrêts, et l'ont même épargné à la 42e minute quand Luis Henrique a manqué une volée facile, qui aurait peut-être permis à l'OM de revenir dans le match.

Au bout du compte, les Marseillais ont été conspués par leurs supporters, venus en nombre à Louis II et tous, joueurs et membres du staff, sont repartis tête basse. A Monaco au contraire, on bombe le torse; l'équipe de la Principauté est deuxième et plus très loin de la Ligue des champions.