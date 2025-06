Licencié, un coach de Championship retrouve un job dans un aéroport

Le mercato est plein de surprises.

Appelé au chevet de Swansea en janvier 2024, Luke Williams, qui sortait d’un passage très réussi à Notts County, a pris la porte treize mois plus tard, en février 2025 , alors que l’équipe occupait la 17 e place du Championship. The Athletic rapporte une « reconversion » inattendue puisque l’entraîneur, âgé de 44 ans, travaille à l’aéroport de Bristol depuis plusieurs semaines. Il y aide les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite à circuler plus facilement dans l’aéroport, en attestent des photos circulant sur les réseaux sociaux, où il apparaît portant un gilet jaune. Selon ses proches, l’ancien coach de Swindon Town « souhaitait faire quelque chose de significatif de son temps plutôt que de rester à la maison » .…

