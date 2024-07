information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 15:14

Lewis Hall quitte définitivement Chelsea

Hall you need is love.

Chelsea a officialisé ce lundi le transfert définitif de Lewis Hall (19 ans) vers Newcastle. Dans le même temps, les Magpies ont publié la vidéo d’annonce, dans laquelle l’arrière gauche né en 2004 évoque notamment son amour, depuis l’enfance, pour le NUFC. Hall était prêté à Newcastle depuis la saison dernière avec une option d’achat d’environ 33 millions d’euros qui devenait obligatoire en fonctions de certains critères. Sous les couleurs noir et blanc, il a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts, cette saison. À 19 ans, il quitte donc son club formateur, qu’il avait rejoint en 2012. Il avait été lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel, réalisant ses débuts en Premier League en janvier 2022.…

LL pour SOFOOT.com