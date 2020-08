Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les tarifs de l'électricité augmentent de 1,54% en août Reuters • 01/08/2020 à 11:46









LES TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ AUGMENTENT DE 1,54% EN AOÛT PARIS (Reuters) - Les tarifs règlementés de l'électricité augmenteront de 1,54% TTC en moyenne le 1er août 2020, annonce vendredi le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Cette hausse est conforme aux recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), autorité administrative indépendante qui détermine ces tarifs en fonction notamment de l'évolution des coûts de transport et distribution. Les tarifs réglementés du gaz, que peuvent pratiquer Engie et des régies locales de distribution (RLD), augmentent pour leur part de 1,3% au 1er août, comme l'avait annoncé la CRE dans un avis du 23 juillet. (Bureau de Paris)

