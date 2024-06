Les scénarios de l’irrespirable groupe E

Pour la première fois dans l’histoire de l’Euro, les quatre sélections d’une même poule sont à égalité avec trois points. Un cas de figure inédit qui offre la possibilité de vivre des scénarios dingues, dont voici les plus alléchants. Sortez les calculettes !

⇒ Scénario A : La Belgique et la Roumanie passent

Pour s’assurer de la qualification, et de la première place, les Belges doivent gagner. Les hommes de Domenico Tedesco ont compris l’enjeu et attaquent à tout-va face à des Ukrainiens qui sortent d’une belle prestation face à la Slovaquie (1-2). Et ça marche puisque Romelu Lukaku plante deux buts avant la pause… finalement refusés pour hors-jeu. Comme d’habitude, c’est donc Kevin De Bruyne qui doit faire le travail. Le génie belge dépose un superbe ballon au second poteau vers Jérémy Doku, qui bonifie l’offrande. Il reste 20 minutes à jouer, mais plus rien ne se passera à Stuttgart. À 200 km de là, les Roumains, emmenés par une hargne immense, marquent rapidement face aux Slovaques, submergés. Radu Drăgușin ouvre la tête sur corner, puis Dennis Man double la mise au terme d’un numéro dingue. Ivan Schranz réduit l’écart en fin de match, mais ce n’est suffisant. Les Belges terminent donc en tête devant la Roumanie. Avec trois points et moins de cartons jaunes que ces bouchers de Hongrois, les Ukrainiens terminent dans les meilleurs troisièmes.

1. Belgique, 6 pts / 2. Roumanie, 6 pts / 3. Ukraine, 3 pts / 4. Slovaquie, 3 pts…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com