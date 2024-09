Les permis de construire de logements continuent de chuter en août

Après un très léger rebond en juillet, le nombre de permis de construire délivrés en France pour de nouveaux logements a de nouveau reculé en août, tombant à un nouveau plus bas, selon les données provisoires publiées vendredi par le ministère de la Transition écologique.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Et de septembre 2023 à août 2024, ce sont 343.100 logements qui ont été autorisés à la construction, un chiffre en baisse de 9,5% par rapport aux douze mois précédents.

En août, 27.700 autorisations de construire ont été délivrées, soit 5,6% de moins que le mois précédent.

La construction neuve est prise dans une grave crise. Les coûts de construction ont sensiblement augmenté du fait de matériaux plus chers et de normes environnementales plus strictes.

Parallèlement, les acquéreurs ont pâti de la remontée des taux d'intérêt et de la réduction de dispositifs publics de soutien à l'immobilier neuf.

Face à cette crise, qui a déjà des effets sur l’emploi - 30.500 emplois supprimés entre juin 2023 et juin 2024, selon la Fédération française du bâtiment - et qui pourrait s'aggraver, les professionnels du secteur demandent des mesures pour relancer la construction, surtout de maisons individuelles.

Le nombre de permis de construire de logements individuels (maisons et lotissements) délivrés entre septembre 2023 et août 2024 a chuté de 16,7% par rapport aux douze mois précédents pour atteindre 122.500 unités.

Il y a trois mois, le ministère indiquait que le niveau d'autorisations de construction de maisons individuelles de juin 2023 à mai 2024 (127.100 permis) était un "plus bas depuis le début de l'observation de la série (statistique) en 2000".

Sur un mois, le nombre de permis de construire de maisons individuelles est resté quasi stable en août (+0,6% par rapport à juillet) à un niveau de 10.200 logements.

Quant aux ouvertures de chantier, qui suivent traditionnellement les permis de construire, elles sont estimées par le ministère à 269.700 logements entre septembre 2023 et août 2024, soit 19,9% de moins que les douze moins précédents.

Le ministère précise que ce dernier chiffre est "susceptible de donner lieu à des révisions significatives".