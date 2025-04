Les matinales politiques, une compétition acharnée entre radios et télés

"Faire l'événement chaque matin": les interviews des personnalités politiques, rendez-vous médiatiques indispensables pour délivrer son message ou se faire connaître, s'apparentent à une course au quotidien pour les matinales radio et télévision qui, en forte concurrence, doivent coller au mieux à l'actualité et respecter les règles de pluralisme.

Avril 2022, en pleine campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon annule son passage sur RTL pour se consacrer à son dernier meeting de campagne et envoie à sa place un de ses lieutenants, Adrien Quatennens. "Il a peur ? Il est trop fatigué ?", s'interroge, agacée, l'éditorialiste Alba Ventura.

Tout aussi anxiogène pour les chaînes et les stations, il peut arriver aussi que des invités se décommandent à la dernière minute, sans proposer de second choix, obligeant les programmateurs à sonner le branle-bas de combat.

C'est "l’un des métiers les plus durs de la radio", raconte à l'AFP Rémi Sulmont, directeur de la rédaction de France Inter. Le jeu des chaises musicales est "un casse-tête quotidien".

- "Drogués à l'actu" -

Ces "drogués à l'actu", comme se caractérise Anne-Laure Sugier, directrice de la programmation dans la même station, font un travail de longue haleine pour se constituer un carnet d'adresses et travaillent sur deux temporalités : l'anticipation et l'adaptation.

Une invitée comme la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, reçue fin mars, c'est "quasiment un an de travail". A l'inverse, d'autres personnalités sont déprogrammées, ou mobilisées au pied levé, jusqu'à quelques heures avant le direct. "Ce n'est pas une folie de les réveiller à 5H30", sourit Anne-Laure Sugier.

L'objectif est de "faire l'événement chaque matin", en dénichant la "bonne personne au bon moment", analyse Frank Moulin, directeur de l'information et de la rédaction de RTL. Une interview réussie fait parler d'elle au moins tout au long de la journée.

L'imprévisible a son importance. "C'est la magie du direct", commente Adrien Gindre, en charge de l'entretien politique dans la matinale de TF1.

En janvier, sur son antenne, la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet avait proposé de taxer les retraités les plus aisés pour financer la protection sociale. Il y a eu "une semaine de débat derrière", sourit-il.

- Marché ultraconcurrentiel -

Coller au mieux à l'actualité amène à ne pas recevoir uniquement les ténors de la politique. Erwan Balanant, député MoDem du Finistère, peu connu du grand public, a récemment été très sollicité comme rapporteur de la commission d'enquête sur les violences dans le secteur de la culture.

Ces personnalités de second plan, qui veulent décrocher le Graal d'une invitation, doivent "trouver l'information ou la posture" pour se démarquer dans "ce marché des personnalités" ultraconcurrentiel, explique Emilie Zapalski, spécialiste de la communication politique.

La liste des invités doit aussi respecter les règles de l’Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel impose, hors période électorale, de donner la parole un tiers du temps à l'exécutif et les deux tiers restants aux partis politiques selon leur représentativité - résultats aux élections, importance du groupe, sondages d'opinion.

Tendre vers la parité est aussi important et il ne faut pas non plus saturer l’espace médiatique en conviant trop souvent les mêmes profils.

Un intérêt partagé par certains politiques. L'ex-président François Hollande refuse ainsi des invitations pour "ne pas noyer sa voix dans toutes les autres et pour que sa parole reste rare et appréciée", explique sa conseillère en communication, Sybil Gerbaud.

La concurrence est rude pour la quinzaine de grands rendez-vous sur cette tranche horaire stratégique: près de la moitié des Français (43,4%) écoutent la radio entre 6 et 9 heures du matin, selon une étude de Médiamétrie publiée en novembre.

Et, pour que les propos soient repris sur les autres plateaux, en dépêches AFP ou sur les réseaux sociaux, les personnalités politiques "ont conscience (...) qu’elles doivent avoir des propositions et des avis tranchés au détriment parfois de la nuance", observe Pauline Amiel, maîtresse de conférences en sciences de l’information et communication.

L’enjeu pour les journalistes est de ne pas tomber dans la politique-spectacle. "Nous ne sommes pas une caisse de résonance, ce n'est pas que le lieu de la petite phrase", défend Anne-Laure Sugier. Il s’agit de dépasser les éléments de langage, d’interroger voire de bousculer si nécessaire.

Du côté des politiques, chaque prise de parole est un pari. "Ça peut être complètement foireux", souligne Emilie Zapalski. Et de rappeler les récents cafouillages de ministres, divisés sur l'interdiction du voile dans les compétitions sportives, qui ont brouillé le message du gouvernement, nécessitant un rappel à l'ordre de François Bayrou.