Les marchés obligataires mondiaux plongent alors que la flambée du pétrole vers 120 dollars suscite des paris sur une hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient des risques d'inflation en raison de la flambée des prix du pétrole

* Les traders prévoient des hausses de taux de la part de la BCE et de la BoE

* Les analystes et les investisseurs estiment que les changements de position exacerbent les mouvements

(Mise à jour des prix, ajout de contexte, nouveaux commentaires) par Yoruk Bahceli et Ankur Banerjee

Les obligations du monde entier ont chuté lundi, alors que l'aggravation rapide de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a brièvement poussé les prix du pétrole près de 120 dollars, augmentant les craintes des investisseurs concernant l'inflation qui, selon eux, pourrait inciter les banques centrales européennes à relever leurs taux cette année.

Les prix du Brent ont bondi de 28 % pour atteindre près de 120 dollars le baril – leur plus haut niveau depuis juillet 2022 – et affichaient en dernier lieu une hausse de 14 % à environ 105 dollars.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran maintient pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

L'Iran , qui a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei au poste de guide suprême, a également exercé une pression sur les prix, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes.

"Aujourd'hui, nous sommes davantage en mode panique", a déclaré Lyn Graham-Taylor, stratège principal en matière de taux chez Rabobank à Londres.

Les investisseurs "n'intègrent dans les cours que l'attention des banques centrales portée à l'aspect inflationniste d'un choc d'approvisionnement énergétique. La prise en compte des conséquences négatives du point de vue du PIB est relativement limitée", a-t-il ajouté.

Le spectre de la hausse de l'inflation et la possibilité que les banques centrales aient besoin de maintenir les taux plus longtemps ou même de les augmenter ont fait que l'attrait des obligations en tant que valeur refuge a été négligé dans le conflit.

LA CHUTE DES OBLIGATIONS S'INTENSIFIE

Lundi, les rendements des obligations d'État ont encore augmenté alors que les prix chutaient, s'ajoutant aux mouvements spectaculaires de la semaine dernière.

Les investisseurs ont commencé à tabler sur jusqu'à deux hausses de taux de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, ce qui constitue un revirement considérable par rapport à février, lorsque le risque était une nouvelle baisse des taux.

Ils estiment également à environ 70 % les chances que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'ici à décembre, alors qu'avant le conflit, ils considéraient qu'une baisse des taux ce mois-ci était assez probable. On s'attend toujours à ce que la Fed réduise ses taux à l'automne, mais les attentes ont également diminué.

La Grande-Bretagne a subi de plein fouet la hausse des coûts d'emprunt. Les rendements à deux ans GB2YT=RR étaient en hausse de 25 points de base à 4,12 % après avoir augmenté de près de 40 points de base dans les échanges précédents pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un an à 4,24 %.

En Allemagne DE2YT=RR , ils ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2024 à 2,48% et affichaient en dernier lieu une hausse de 8 points de base.

Ces mouvements font suite à des hausses d'environ 30 points de base chacune la semaine dernière, les marchés européens s'étant avérés particulièrement vulnérables à la chute des cours étant donné la dépendance de la région à l'égard des importations d'énergie.

Les mouvements ont été plus limités aux États-Unis, premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, où les rendements à deux ans US2YT=RR ont augmenté de 5 points de base.

Les obligations à plus long terme ont été principalement touchées en Grande-Bretagne lundi, où les rendements à 10 ans ont augmenté de 14 points de base, alors qu'ils n'ont augmenté que de 3 à 4 points de base en Allemagne et aux États-Unis.

SCÉNARIO DE STAGFLATION

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des perspectives d'inflation. Un indicateur de marché de l'inflation dans la zone euro EUCPIZ2Y=TWEB au cours des deux prochaines années est en hausse d'environ trois quarts de point de pourcentage depuis que la guerre a éclaté.

Mais les analystes affirment que les mouvements du marché obligataire ont également été exacerbés par des changements de positionnement, les investisseurs ayant précédemment parié sur des courbes de rendement plus raides et sur la baisse des rendements à court terme en espérant des réductions de taux de la banque centrale.

Les investisseurs ont déclaré que cela touchait particulièrement le Royaume-Uni, où les investisseurs avaient précédemment été haussiers dans l'attente de baisses de taux et d'un apaisement des inquiétudes budgétaires, et qu'ils étaient maintenant en train de dénouer ces positions.

"Ce que l'on observe actuellement, c'est une énorme capitulation", a déclaré Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille chez RBC BlueBay Asset Management.

Alors que le marché anticipe des hausses de taux de la part de la BCE, M. Hense s'attend à ce que la banque maintienne sa position.

"Nous pensons que la croissance européenne sera touchée dans la même mesure que l'inflation augmente... Dans ces conditions, nous pensons qu'il est plus probable que la BCE fasse preuve de retenue

Le marché s'est également intéressé à la manière dont les gouvernements pourraient faire face à la flambée des prix de l'énergie, qui affectera les consommateurs et les entreprises en raison de sa rapidité.

La nouvelle selon laquelle les ministres des finances du G7 discuteront lundi de l'éventuelle libération de réserves pétrolières d'urgence a contribué à faire baisser le prix du pétrole par rapport à son plus haut niveau.

Les gouvernements asiatiques s'efforcent de limiter l'impact sur les économies et les consommateurs, tandis que l'Union européenne examine des mesures à court terme pour alléger la pression sur l'industrie.

L'agence de notation Fitch a déclaré à Reuters vendredi que les finances de gouvernements comme la Grande-Bretagne et la France, déjà confrontés à des déficits budgétaires élevés, pourraient être mises sous pression s'ils lançaient de nouvelles mesures de soutien à l'énergie.

Pour certains analystes, la réaction du marché obligataire justifiait la prudence à l'égard des actifs plus risqués.

"La réévaluation du marché des taux suggère un scénario dans lequel le pétrole reste au-dessus de 100 dollars pendant des mois. Mais dans ce scénario, nous devrions assister à une réévaluation beaucoup plus marquée des marchés des actions", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.