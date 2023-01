Les habitants de logements sociaux on de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois

Soixante-neuf pour cent des locataires ont des difficultés financières, c'est 12% de plus qu'il y a un an.

Soixante-neuf pour cent des locataires de logements sociaux ont des difficultés financières en fin de mois. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les locataires de logements sociaux ont été plus souvent dans le rouge en 2022, selon une étude de l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), publiée mercredi 11 janvier. Ils sont 69% à déclarer avoir des difficultés, souvent ou de temps en temps, à boucler leurs fins de mois, soit 12 points de plus qu'en 2021. L'Ancols a interrogé 3.600 ménages entre juin et juillet 2022, donc avant même l'arrivée de l'hiver. Sans surprise, les plus touchés sont les familles monoparentales (79%) et les couples avec enfants (75%), devant les personnes seules (63%) ou les couples sans enfant (56%).

"L'augmentation du coût de la vie, en particulier la hausse des prix de l'essence et de l'énergie, a eu un impact direct sur le budget des ménages locataires du parc social", précise l'établissement public. Une majorité déclare avoir subi la flambée des coûts de l'énergie et des carburants : 89% pour les possesseurs d'un véhicule thermique, 55% pour les autres.

Environ 37% des ménages ont baissé le chauffage lors de l'hiver 2021-2022 pour diminuer leur facture d'énergie, contre 27% qui ont choisi de le maintenir - et 36% qui n'en avaient pas la possibilité (chauffage collectif, etc.). Les ménages faisant état de difficultés financières ont taillé en particulier dans les dépenses vestimentaires et de loisirs, devant les dépenses de carburant et alimentaires. Au contraire, les dépenses de santé et de déplacement hors essence ont été moins réduites.