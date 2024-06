Les Girondins toujours sans financement avant le passage devant la DNCG

Chaque été, c’est la surprise pour Bordeaux.

Alors que les Girondins se devaient de trouver entre 35 et 40 millions d’euros pour se remettre à l’équilibre et rester en Ligue 2 la saison prochaine, Sud Ouest rapporte que les Marine et Blanc n’ont toujours pas finalisé d’accord avec le prêteur potentiel dont on entend parler depuis plusieurs semaines – un fonds d’investissement américain –, alors même que le club va être auditionné ce jeudi matin par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Ainsi, Bordeaux s’expose à la même sanction qu’en 2022, quand le club avait été rétrogradé à titre conservatoire en National. Le club au scapulaire avait pourtant demandé un report de son audition, qui était initialement prévue le 19 juin dernier, afin de trouver des financements. En cas de sanction par la DNCG, les Girondins pourraient faire appel afin de gagner encore un peu de temps pour trouver un accord.…

JR pour SOFOOT.com