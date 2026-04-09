Les frappes israéliennes au Liban fragilisent la trêve USA-Iran

Le respect du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran paraissait incertain jeudi, Téhéran ayant mis en garde contre les possibles conséquences des vastes bombardements menés la veille par Israël au Liban tandis que Donald Trump évoquait le risque d'une escalade majeure si la République islamique ne respectait pas ses engagements.

L'armée israélienne a en outre annoncé jeudi avoir tué le neveu du secrétaire général du Hezbollah Naïm Qassem et avoir frappé dans la nuit des points de passage fluviaux utilisés par le groupe soutenu par l'Iran.

L'Etat hébreu a également frappé les banlieues sud de Beyrouth juste avant minuit et à l'aube, visant par ailleurs des villes et localités dans tout le sud du pays jeudi matin, selon les médias d'État libanais.

Alors que le président américain s'est engagé à maintenir des moyens militaires au Moyen-Orient jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu avec l'Iran, les prix du pétrole sont repartis à la hausse en raison des inquiétudes liées au blocage persistant du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux en temps normal.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a écrit que les navires, les avions et les soldats américains, dotés de munitions et d'armes supplémentaires, resteraient en place pour détruire si nécessaire "un ennemi déjà considérablement affaibli", tout en se disant confiant quant à la conclusion et au respect d'un "VÉRITABLE ACCORD".

"Si, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas, ce qui est hautement improbable, alors les 'tirs commenceront', plus grands, meilleurs et plus puissants que tout ce que l'on a jamais vu auparavant", a affirmé Donald Trump, ajoutant que contrairement à une "rhétorique mensongère", l'Iran avait accepté de ne pas se doter d'armes nucléaires et de rouvrir le détroit d'Ormuz.

"NOTRE FORMIDABLE ARMÉE SE RÉÉQUIPE ET SE REPOSE"

"En attendant, notre formidable armée se rééquipe et se repose, attendant même avec impatience sa prochaine conquête. L'AMÉRIQUE EST DE RETOUR !"

Bien que les États-Unis et l'Iran se soient chacun déclarés victorieux après cinq semaines d'un conflit qui a fait des milliers de morts, leurs principaux différends restent irrésolus et les deux pays campent sur leurs positions en vue d'un éventuel accord qui pourrait remodeler le Moyen-Orient pour plusieurs générations.

Les intenses bombardements menés par Israël au Liban mercredi, qui ont fait plus de 250 morts, ont poussé le principal négociateur iranien à avertir que l'intensification de la campagne de l'Etat hébreu et l'insistance de Washington pour que Téhéran renonce à ses ambitions nucléaires risquaient de compromettre les pourparlers en vue d'un accord de paix.

"Dans une telle situation, un cessez-le-feu bilatéral ou des négociations (sont) déraisonnables", a déclaré mercredi le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, dans un communiqué.

Sur le marché pétrolier, le Brent LCOc1 gagnait 3,26% à 97,84 dollars le baril vers 08h45 GMY, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prenait 3,39% à 97,61 dollars, au lendemain d'une forte baisse des deux indices consécutive à l'annonce du cessez-le-feu.

LE HEZBOLLAH ATTAQUE À NOUVEAU ISRAËL

À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 perdaient respectivement 0,35% et 0,32% après une forte hausse mercredi, tandis que les principales Bourses européennes baissaient elles aussi dans la matinée, avec des replis de 0,76% du CAC 40 .FCHI à Paris, de 1,22% du Dax .GDAXI à Francfort et de 0,31% du FTSE 100

.FTSE à Londres vers 08h45 GMT.

A Tokyo, l'indice japonais Nikkei .N225 a fini en baisse de 0,73% après avoir bondi de 5,4% la veille, tandis que l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , cédait 0,76%.

La vague de frappes aériennes menées mercredi par Israël a soulevé des doutes quant à la viabilité d'une trêve dans la région, avec des messages contradictoires sur la portée du cessez-le-feu et des agendas diamétralement opposés affichés en amont des pourparlers de paix qui doivent débuter samedi au Pakistan.

Les États-Unis et Israël affirment que le Liban n'est pas inclus dans l'accord, tandis que le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que la cessation des hostilités dans le pays du Cèdre était une condition essentielle à la trêve conclue entre Téhéran et Washington.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a déclaré avoir tiré des roquettes tôt jeudi matin contre le kibboutz de Manara, dans le nord d'Israël, invoquant des violations du cessez-le-feu par l'Etat hébreu et prévenant que d'autres frappes suivraient tant que "l'agression israélo-américaine" ne serait pas terminée.

UNE DÉLÉGATION IRANIENNE ATTENDUE JEUDI À ISLAMABAD

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a condamné jeudi les opérations israéliennes, qui selon lui "sapent les efforts internationaux visant à instaurer la paix et la stabilité".

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part déclaré mercredi que le Liban devait "impérativement" faire partie du cessez-le-feu.

La délégation iranienne chargée des négociations devait arriver à Islamabad jeudi soir.

"Malgré le scepticisme de l'opinion publique iranienne dû aux violations répétées du cessez-le-feu par le régime israélien (...), la délégation iranienne arrive ce soir à Islamabad pour des pourparlers sérieux basés sur les 10 points proposés par l'Iran", a déclaré jeudi l'ambassadeur Reza Amiri Moghadam dans un message publié sur X.

Dans le même temps, le détroit d'Ormuz paraissait toujours largement fermé malgré l'accord de trêve, l'Iran continuant d'affirmer son contrôle sur la voie maritime et exigeant des droits de passage pour garantir la sécurité de la navigation.

La capacité récemment démontrée de Téhéran à couper les approvisionnements énergétiques du Golfe par le biais de son emprise sur le détroit, malgré des décennies d'investissements militaires massifs des États-Unis, montre que le conflit a déjà largement modifié la dynamique dans la région.

La marine des Gardiens de la révolution a publié jeudi une carte indiquant des itinéraires maritimes alternatifs dans le détroit d'Ormuz afin d'aider les navires à éviter les mines, selon l'agence de presse semi-officielle iranienne ISNA.

(Reportage des bureaux de Reuters, rédigé par Martin Petty et Peter Graff, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)