Les féminines de Manchester United déplacées pour accommoder les hommes

Mais où est passée la galanterie ?

Selon les informations du Guardian , l’équipe féminine de Manchester United va être déplacée pour pouvoir faciliter l’accès au centre d’entraînement du club lors de la pré-saison. Actuellement dans une grande rénovation de ses infrastructures, le club mancunien doit s’adapter aux travaux, et c’est l’équipe féminine qui en fait les frais. Cette nouvelle ajoute de l’huile sur le feu de Jim Ratcliffe, accusé de concentrer ses efforts et ses investissements uniquement sur les hommes, au détriment des femmes du club. Une accusation que l’intéressé n’avait pas nié : « Non n’avons pas encore été dans ce niveau de détail avec les équipes féminines de football. Nous avons été plutôt concentrés sur la manière de résoudre les problèmes de l’équipe première, dans cet environnement, et ça a été un travail à temps complet dans les six premiers mois » …

MV pour SOFOOT.com